Verletzter Arbeiter mit Kran geborgen

Ein Bauarbeiter ist am Montag auf einer Baustelle in Eisenstadt von einer rund 200 Kilo schweren Platte am Fuß getroffen und verletzt worden. Der Mann dürfte gerade in der Baugrube gearbeitet haben, als die Platte ins Rutschen geriet und ihn traf. Mit einem Kran wurde der Verletzte aus der Grube gehoben - es habe sich um einen "relativ engen Schachtbereich" gehandelt, teilte die Eisenstädter Feuerwehr mit.

An der Bergung beteiligt waren auch Notarzt, Polizei, Rettung, das Baustellenpersonal und ein Kranführer. Nach der Erstversorgung wurde der Bauarbeiter laut Feuerwehr ins Spital gebracht.

