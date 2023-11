Weiterer Jobabbau bei Kludi in Hornstein

Genau vor einem Jahr kündigte der Armaturenspezialist Kludi aus dem Sauerland an, am Standort Hornstein 80 Stellen zu streichen. Nun kündigt das Unternehmen, das 2022 von RAK Ceramics aus den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgekauft wurde, den nächsten Stellenabbau an: auch die 60 von 140 verbliebenen Mitarbeiter am Standort Hornstein müssen nun zittern, weitere Jobs sollen fallen.

Als Grund für den weiteren Stellenabbau bei Kludi – genaue Zahlen nannte das Unternehmen bisher nicht öffentlich – gibt das Unternehmen die generell durchwachsene Lage in der Baubranche an. Diese wirke sich auch negativ auf den Armaturenhersteller aus.

Bürgermeister Wolf „sehr traurig“ über Stellenabbau

Wie bereits im Zuge des Stellenabbaus im Vorjahr angekündigt, soll der Sitz in Hornstein als „Innovationszentrum mit Schauraum“ ausgebaut werden, die Produktion vor Ort wird dagegen zurückgefahren. Laut Medienberichten sollen künftig nur noch die Dreherei, der Vertrieb und die Verwaltung im Burgenland verbleiben.

Bürgermeister Christoph Wolf bedauert den weiteren Abbau beim einstigen Vorzeigebetrieb: „Ich finde es sehr traurig, dass die neuen Eigentümer der Kludi die Arbeitsplätze ins Ausland abziehen. Ich hoffe, dass die gekündigten Mitarbeiter schnell bei anderen Betrieben eine neue Arbeitsstelle finden. Gerne unterstützen wir bei Bedarf!“