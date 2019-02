Der Siegendorfer Stefan Strommer hat zwei Hobbys, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Er ist seit seiner Jugend mit dem Fußballspiel verbunden und derzeit Obmann des ASV Siegendorf, gleichzeitig hat er eine Leidenschaft für Kunst und versuchte sich schon früh selbst an der Malerei.

„Dabei kommt man runter vom Alltagsstress“

Nach dem Abschluss der Matura hörte er mit dem Malen nicht auf, sondern erweiterte seine künstlerischen Fähigkeiten im Selbststudium. „Ich habe mit Aquarellen begonnen, habe mich aber mit den Jahren auf Acryl fokussiert“, so der Maler.

„Ich machte ein Bild für einen Freund, das sehr groß war und über drei Leinwände ging. Da probierte ich die Acrylmalerei aus“, erinnert er sich.

Seine Kunstwerke beginnt er immer mit einer Bleistiftskizze, die die Grundstruktur des Bildes darstellt. In weiterer Folge werden Strukturpasten und verschiedene Farben aufgetragen, um das Werk zu vollenden. Das Malen ist für Strommer eine Art der Entspannung: „Dabei kommt man runter vom Alltagsstress.“

Inspiration holt sich der Maler unter anderem durch seine Reisen. „Seit 1984 reise ich leidenschaftlich gerne. Früher bin ich hauptsächlich mit dem Zelt gereist“, so Strommer, der schon viele Winkel der Welt bereiste. Seine Reiseziele reichen von Hawaii über Mexico, bis hin nach Indonesien, Samoa, Namibia oder Papua-Neuguinea. Dort verbrachte er auch einige Zeit mit der hier einheimischen indigenen Bevölkerung, den Yalis.

Landschaften sind eine Inspirationsquelle

Eines seiner Bilder ist in Schwarz und Rot gehalten und stellt den hawaiianischen Vulkan Kilauea dar. „Wir konnten bis auf zwei Meter zu der Stelle, an der die Lava austritt, gehen“, ist er nach wie vor beeindruckt von dem Erlebnis. Seine Reisen waren immer wieder abenteuerlich und führten ihn an exotische Orte. Allerdings: „In den letzten Jahren haben meine Frau und ich eher das Wandern in den Bergen für uns entdeckt. So sind wir etwa in den Dolomiten unterwegs“, so Strommer.

In zahlreichen Ausstellungen zeigte er seine Werke bereits, unter anderem bei Sepp Seidler in Frauenkirchen. Generell können seine Werke auch käuflich erworben werden, jedoch stellt der Autodidakt fest: „Natürlich gibt es Werke, von denen ich mich nicht trennen kann.“

Eines seiner Kunstwerke schenkte er kürzlich dem neu eröffneten Café Campo im Siegendorfer Einkaufszentrum INTRO, worüber sich die Geschäftsführer Christian Nabinger sowie Christoph und Andreas Gottesheim sehr freuten.

Bild als Geschenk für Café Campo

„Ich war bei der Eröffnung und habe mir gedacht, dass dieses Bild hier gut hinpassen würde“, erklärt Strommer. Zuvor befand sich das Bild in der Bildungsdirektion Burgenland. Noch für das Frühjahr ist eine Ausstellung mehrere Werke von Stefan Strommer im Café Campo geplant, für die er derzeit einige neue Bilder entstehen lässt.

Das Café Campo ist nicht das einzige Lokal, das sein Ambiente mit einem seiner Kunstwerke verschönert. Auch in den Bildungsdirektionen im Burgenland und in Tirol sowie in der Bank Burgenland in Oberpullendorf kann man von ihm gestaltete Acrylmalerei betrachten.

Stefan Strommer ist nicht nur Maler, sondern seit fast 35 Jahren auch engagierter Obmann des Sportvereins ASV Siegendorf, der seit seiner Amtszeit einen enormen Aufschwung erlebte. Der Sportverein spielt derzeit in der Landesliga.