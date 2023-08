Vergangenen Donnerstag sammelten sich die Hornsteiner Kunstszene und auswärtige Kunstsinnige im neuen Atelier von Cleo Ruisz. Die Hornsteinerin, die zuletzt ihre kreative Ader in ein gemeinsams Atelier mit Künstler-Kollegen Víctor Sales in Donnerskirchen auslebte, kehrt nun zurück nachhause. Nicht nur in ihre Heimatgemeinde, sondern auch in ihr Elternhaus. Beim „meet&greet“ konnten die Spitzen der Gemeindepolitik und alle kunstaffinen Hornsteiner Ruisz' Werke bewundern - etwa ihre bekannten, lustigen und bunten Hundebilder.

„Ich nehme mir die Freiheit, mit Hilfe der Kunst das auszudrücken, was mich bewegt und es erfüllt mich mit tiefer Befriedigung, wenn ich damit wiederum etwas bewegen kann“, so Ruisz' Zugang zur Kunst. Wer es nicht in ihr neues Atelier nach Hornstein schafft, hat auch die Möglichkeit ihre Werke in der Landeshauptstadt zu besichtigen. Auch bei der Kunstmesse „TransformArte“ in der ehemaligen Pädak kann ihr Schaffen von 8. bis 10. September bewundert werden.