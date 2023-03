Aufgeschnappt 3.550 Euro für den guten Zweck

Lesezeit: 2 Min AG Alexandra Gollubics-Prath

Die Freude bei WG-Leiterin Gabriela Hofbauer und den Bewohnern war groß. Foto: zVg

S ozusagen über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk durfte sich kürzlich der Behinderten-Förderungsverein Neusiedl am See freuen: Der Erlös der Adventfenster-Aktion 2022 in Trausdorf ging an dessen Wohngemeinschaft Andau.