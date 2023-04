Aufgeschnappt Erster Ostermarkt im Eisenstädter Landhaus

Lesezeit: 2 Min

Landesrat Leonhard Schneemann (l.) eröffnete den 1. Ostermarkt im Landhaus, Caritas Burgenland-Direktorin Melanie Balaskovics (r.) sowie Erika und Ladi (Mitte) waren mit dabei. Foto: zVg Landesmedienservice

B eim ersten Ostermarkt im Landhaus präsentierten die Klientinnen und Klienten der Caritas Burgenland in der vergangenen Woche ihre selbstgemachten Produkte. In den vier Caritas-Einrichtungen entstehen übers Jahr neben Bildern, auch Strick- oder Häkelwerke auch Handwerkliches. Selbst Auftragsarbeiten werden gerne entgegengenommen. „Erst kürzlich war ich zu Gast in einer Förderwerkstätte. Das Strahlen und die Freude in ihren Augen haben mir gezeigt, wie wichtig unsere Einrichtungen für unsere Klientinnen und Klienten sind“, freute sich Soziallandesrat Leonhard Schneemann.