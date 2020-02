Im Dezember wurde Insolvenz gemeldet – die BVZ hatte berichtet. Diese sowie eine befürchtete Zerschlagung des Unternehmens soll damit verhindert werden.

Wie das Unternehmen am vergangenen Dienstag mitteilte, wird am 11. März in Eisenstadt die außerordentliche Hauptversammlung tagen, auf der die dafür notwendigen Beschlüsse gefällt werden sollen. Ebenso besprochen wird die Verlegung des Firmensitzes nach Wien.

Das Geld soll vom bisherigen deutschen Haupteigentümer b.e. imaging GmbH und der EOSS Technologies Holding GmbH kommen. Spannen: Auch die im Landeseigentum befindliche Wirtschaft Burgenland GesmbH soll Geld zuschießen.