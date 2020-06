Seit dieser Woche gibt es einen neuen Fahrplan für den Stadtbus: Die Linie Georg fährt in der Früh im 15-Minuten-Takt, um so das Fahrgastaufkommen besser bewältigen zu können.

Die Linie Fanny bekommt neue Stationen und soll so besser ans Stadtzentrum angebunden werden.

Außerdem werden die Jahreskarten Corona-bedingt um einen Monat verlängert.