Eisenstadt: Budget beschlossen

Zuerst schieden sich die fraktionellen Geister bei der Geschäftsordnung, dann beim Wesentlichen, womit natürlich Geld gemeint ist. Das Energiesparprogramm habe die Stadt ausgabenseitig vor den schlimmsten Auswirkungen der Teuerungswelle bewahrt, präsentierte Finanzstadtrat Michael Freismuth den Budget-Voranschlag 2023.

Es brauche aber auch einnahmenseitig Maßnahmen, um die geplanten Mehrausgaben stemmen zu können: Das wären einerseits Projekte wie die Stadtvilla und die Haydn-Kino-Renovierung, andererseites die gestiegenen Energiekosten und die zu erwartenden hohen Gehaltsanpassungen bei den 312 Angestellten.

Um eine Inflationsanpassung der Gebühren um 10,5 Prozent komme man also nicht umhin, meinten ÖVP und Grüne, FPÖ und SPÖ stimmten dagegen. SP-Klubobmann Christoph Fertl begründete das Nein seiner Fraktion damit, dass es mehr Einsparungspotenzial gegeben habe und die Projektkosten für Stadtvilla und Haydn-Kino eine derartige Erhöhung nicht rechtfertigen würden.

Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak vermisste einen Posten für den Volksschul-Neubau. Die FPÖ, erstmals vertreten vom zugezogenen ehemaligen Götzendorfer Vizebürgermeister Bernhard Skaumal, war dagegen, da Budgetposten für Sicherheit und Verkehr zu gering ausgefallen seien.

Petition gegen Baulandmobilisierung

Gleich zu Sitzungsbeginn sorgte die eingebrachte Petition von Bürgermeister Thomas Steiner für Aufregung. Er kritisierte das neue Landesgesetz zur Baulandmobilisierung, das eine Steuer auf brachliegendes Bauland vorsieht. Diese sei „unfair“ und trage nicht dazu bei, dass günstiges Bauland frei werde, so Steiner.

Die SPÖ hatte versucht, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, was die Geschäftsordnung nicht zuließ. Also konterte Fertl, dass das Gesetz darauf abziele, Grundstücksbesitz zu horten.

Christoph Kainz (SPÖ) fragte in seinem ersten Redebeitrag Steiner, wie er Wohnraum für junge Menschen zu schaffen gedenke. Er würde Grünflächen ankaufen, umwidmen und an hiesige Jungfamilien günstig weitergeben – wenn das Landesgesetz das zulassen würde, so Steiner. Anja Haider-Wallner, betonte, dass Umgewidmungen auf Bauland ohnehin enorme Gewinne mit sich brächten, die Steuer auf diese also zu verkraften sei. Mit Stimmen der ÖVP und der FPÖ wurde die Petition angenommen.

Der Weihnachtsfriede kehrte letztendlich doch noch ein, bei den traditionellen Weihnachtswünschen zeigte man sich versöhnlich. Haider-Wallner formulierte den Wunsch nach einer Digitalisierung der Unterlagen, Steiner versprach sich darum zu bemühen.

