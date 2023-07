Kaum Urlaubsstimmung bei Sommer-Sitzung

Die Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag begann mit einer Trauerminute: Wenige Stunden vor Beginn war Alt-Vizebürgermeister Heinz Kittelmann verstorben. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) würdigte ihn als engagierten Ehrenamtlichen, der bis ins hohe Alter in Sportunion und Rotem Kreuz aktiv war.

Er wird am kommenden Donnerstag im Kreis seiner Familie beerdigt. Wer ihm eine letzte Ehre erweisen möchte, kann „seine“ Bezirksstelle des Roten Kreuzes unter der Kontonummer AT40 2011 1291 5232 9004 und dem Kennwort „Heinz Kittelmann" unterstützen.

Kritik von FPÖ, Fragen von SPÖ; ÖVP gelassen

Am Ende der eher programmatischen Sitzung, bei der der Transparenzbericht, die Schlossparkerhaltung, ein neues Betreuungsmodell und der PV-Ausbau besprochen wurde (siehe Infobox) wurde es dann lauter.

FP-Gemeinderat Matthias Hahnekamp hatte bereits einleitend kritisiert, dass die Stadt eines ihrer Plakate abgebaut hatte. Steiner erklärte, dass die Stadt laufend nicht oder ungenau angemeldete Plakate aus Verkehrsgründen abbauen müsse. Die FPÖ stimmte gegen die meisten Beschlüsse des Gemeinderats, die ÖVP und Grüne gegen den FPÖ-Antrag (Gutscheine für Gratis-Schwimmkurse). Hahnekamp wiederholte auch seine Kritik am Siedlungsbau in der Kirchengasse, für die er „Hilfswerk“-Seilschaften verantwortlich sah - was Steiner mit keiner Antwort würdigte. Beatrix Wagner (SPÖ) wollte wissen, wieso der Umbau des Eventzentrums St. Georgen so schleppend vor sich ginge und ob die Kosten tatsächlich eine Million Euro seien. Steiner verneinte und verwies auf bei bereits präsentierte Baupläne. Markus Rauchbauer (SPÖ) fragte nach dem möglichen Aus für City Taxis. Steiner beruhigte: Es werde ein Lösung geben.

Bürgermeister Thomas Steiner und die Anja Haider-Wallner mit der neuen PV-Analge am E_Cube. Foto: Foto zVg Stadtgemeinde