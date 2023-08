Eisenstadt kann wieder 1,7 Millionen Bundesförderungen holen

Wie schon 2020 werden auch 2023/24 wieder im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) vom Bund österreichweit eine Milliarde Euro für Energiesparmaßnahmen und für Investitionsprojekte der Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden entsprechend der Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt. Eisenstadt stehen nach diesem Schlüssel insgesamt 1,7 Millionen Euro zur Verfügung, den Gemeinden des Bezirks Eisenstadt-Umgebung insgesamt 6,5 Millionen und allen Gemeinden des Burgenlandes 31 Millionen zur Verfügung.

Damit können bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten der eingereichten Projekte gefördert werden. Die Hälfte ist für Maßnahmen zur Energieeffizienz sowie zum Umstieg auf erneuerbare Energieträger vorgesehen. Es gibt dazu auch einen 500 Millionen Euro-Fördertop für gemeinnützige oder kirchliche Organisationen, damit diese ihre gestiegenen Energiepreise decken können.

Bundesgelder für Sport und Photovoltaik eingesetzt

„Rund 500.000 Euro davon sind bereits ausgelöst“, so Bürgermeister Thomas Steiner bei einer Pressekonferenz am Freitag dazu. Eingereicht wurden bereits sechs Photovoltaikanlagen auf den Dächern von ASO, E_Cube, Mittelschule Rosental, Sportzentrum, Leichenhalle und Bauhof. Mehr als die Hälfte davon läuft bereits und speist Energie ein. Der Rest soll in den kommenden Monaten dazukommen und insgesamt ein Zehntel des Eisenstädter Energiebedarfs decken. Finanziert wurde mit den bereits ausgelösten Bundesgeldern ebenfalls die Tribüne der Leichtathletik-Arena, denn die zweite Hälfte der Fördergelder ist vom Bund für Investitionsprojekte vorgeschrieben.

„Aus dem Burgenland wurden bereits 80 Anträge für Zweckzuschuss mit dem Volumen von 3,45 Millionen gestellt, 46 Anträge mit über 2,1 Millionen Euro sind bereits ausbezahlt“, rechnet ÖVP-Nationalrat Christoph Zarits vor. Er betont, dass die Gelder transparent und nach einem genauen Schlüssel an alle Gemeinden gleich verteilt werden - „egal ob rot oder schwarz“. Das sei etwas, betonen beide, was sie bei den Bedarfszuweisungen der burgenländischen Landesregierung vermissen würden.