Trinkwasser-Deal über Landesgrenzen hinweg

Ausgangspunkt war eine Anfrage bei Umweltgemeinderätin und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne): „2020 klopfte der Obmann des Burgenländischen Wasserverbandes bei mir an, weil eine Verbindungsleitung tausenden Haushalten in Zeiten der Klimakrise mehr Sicherheit gibt. Auf Landesebene wurden die Vorbereitungen und Prüfungen eingeleitet. Es freut mich sehr, dass diese wichtige Kooperation umgesetzt wird.“

Konkret soll eine Verbindungsleitung zwischen dem Reservebrunnen der Stadt Baden und der Brunnenanlage des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland errichtet werden. Diese hat eine Länge von 1,8 km. Dadurch soll in Notfällen eine wechselseitige Versorgung mit Trinkwasser erfolgen. Im Vorfeld wurde die Mischbarkeit der Wässer untersucht und eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Nach der wasserrechtlichen Bewilligung der Versorgungsleitung soll das Projekt in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Die Kosten werden rund 1,2 Millionen Euro betragen und zu einem Drittel von der Stadtgemeinde Baden und zu zwei Dritteln vom Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland getragen. Für Baden werden die Kosten daher 400.000 Euro betragen. „Der Finanzierungsschlüssel wird aufgrund der Wahrscheinlichkeit der Benützung ausgerichtet. Das bedeutet für Baden, dass wir zusätzliche Sicherheit in der Wasserversorgung schaffen“, sagt ÖVP-Klubchefin Gemeinderätin Petra Haslinger. Als wahrscheinlicher werde angenommen, Wasser zu liefern, als zu beziehen.

Wichtig ist ihr eines zu betonen: „Bürgermeister Stefan Szirucsek hat die Verhandlungen mit dem Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland und den Landesregierungen von Niederösterreich und Burgenland geführt und dieses Landesgrenzen überschreitende Projekt vorangetrieben.“

In der Sitzung des Stadtrates soll das Büro Pieler ZT GmbH mit der wasserrechtlichen Einreichung zum Preis von 9.250 Euro beauftragt werden.

Verlässliche Versorgung mit Trinkwasser

Das seit über 100 Jahren im Besitz der Stadtgemeinde Baden stehende Wasserwerk in Ebenfurth garantiert den Menschen in unserer Stadt Trinkwasser in hoher Qualität. Zwei Brunnenreihen, von denen sauberes Trinkwasser über mehrere Druckleitungen nach Baden gepumpt wird sowie ein Reservebrunnen sorgen für eine verlässliche Versorgung. Das Wasser wird in mehreren Hochbehältern gespeichert, wodurch einerseits Spitzen abgedeckt und andererseits Trinkwasserreserven vorgehalten werden.

Absicherung eines optimierten Prozesses

Im Zuge der vom Stadtrat genehmigten Planungsarbeiten für den Abbruch und Neubau des Trinkwasser-Hochbehälters am Badener Berg, sollen in der Gemeinderatssitzung am 20 Juni verschiedene Vorleistungen beschlossen werden. Das diene dazu, um einen optimierten Ablauf zu gewährleisten. Die Firma GWT GmbH soll demnach mit der Demontage angeschlossener Leitungen wie Zulauf, Ablauf, Entleerung und Überlauf vom Verteilungsnetz sowie dem Einbau von vier Absperrschiebern beauftragt werden. Kosten: Knappe 103.000 Euro.

Ebenfalls beschlossen werden soll die Beauftragung der Firma RM Umweltkonsulenten ZT GmbH, welche bei den Aushubarbeiten eine ökologisch wie ökonomische Optimierung sicherstellen soll, indem das anfallende Material vor dem Abtransport sortiert und der richtigen Deponie zugeführt wird. Kosten: Ca. 24.000 Euro.

Das größere Volumen des neuen Hochbehälters schaffe wichtige Reserven, beton Haslinger. „Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser ist eine Kernaufgabe der Stadt. Als Kurstadt und Stadt des Wassers gehen wir mit dem Wasser sorgsam um. Der Neubau des Hochbehälters sichert die Wasserversorgung weiter ab“, ist sie sicher.