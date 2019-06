Machtinger-Foto als Ravensburger-Puzzle .

Der Eisenstädter Fotografin Birgit Machtinger wurde eine ganz besondere Ehre zuteil: Eines ihrer Fotos wurde in Kooperation mit Österreich Werbung und Burgenland Tourismus als Ravensburger-Puzzle abgedruckt. Aufgenommen wurde der Schnappschuss der Pferde am Ufer des Neusiedler Sees in Illmitz.