Eisenstädter Schulen über die Mobilität der Zukunft

Künstlerische Antwort auf die Frage: „Verbrennungs- oder E-Motor“?

Eine Ideengeberin dazu ist Elisabeth Nemeth vom Gymnasium der Diözese Eisenstadt: „Ein verantwortungsbewusster Umgang mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, damit unsere Erde auch für weitere Generationen noch bestehen kann. Dazu gehört es auch, unsere zukünftige Mobilität und die unserer Kinder zu überdenken und vielleicht neu auszurichten. Zwei Klassen unserer Schule haben sich in dem Zusammenhang mit dem Thema 'Verbrenner vs. Stromer' auseinandergesetzt und ihre Forschungsergebnisse künstlerisch aufbereitet.“

Teilnehmende Schulen sind:

Gymnasium der Diözese Eisenstadt

Volksschule Eisenstadt

Volksschule Kleinhöflein

Mittelschule Siegendorf

Mittelschule Rosental

BHAK Eisenstadt

Teilnehmende Autohäuser sind

