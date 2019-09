Eisenstädter Freibad toppt heuer Wert von 2018 .

Das Eisenstädter Freibad kann den Besucherwert aus dem Vorjahr noch toppen. In der heurigen Saison wurden 24.629 Eintritte gezählt, was einem Plus von 3.477 Besuchern oder 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.