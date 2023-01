Neufeld tanzte: Ein Heiratsantrag, eine Polonaise und viel Schwung .

In Neufeld wurde am vergangenen Wochenende fleißig das Tanzbein geschwungen. Highlight war neben dem Heiratsantrag von Otto Neugschwentner an seine Monika Tauber natürlich die Polonaise. Mit dabei waren auch Bürgermeister Michael Lampel und Astrid Eisenkopf.