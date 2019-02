1 / 23

Von Zart bis glamourös. Kantiya Becker (links oben) glänzte in zartem Türkis am Blumenball in Wimpassing, Heidi Kaiser (rechts oben) trug schwarz-rot am Arbeiterball der SPÖ Klingenbach. Maria Unterweger (li. unten) kam im Meerjungfrauenkleid mit Tüll und glänzenden Steinen zum SPÖ-Ball nach Oggau, Ilse Schmid (rechts unten) tanzte ebenfalls in Oggau in einem roten Kleid, das vorne Bein zeigte. Klickt euch durch unsere Bilderserie!

Zart. Kantiya Becker glänzte in zartem Türkis am Blumenball in Wimpassing. Fotos: Sorger

Vokuhila. Ilse Schmid tanzte am SPÖ-Ball in Oggau in einem roten Kleid, das vorne Bein zeigte.

Glamourös. Maria Unterweger kam im Meerjungfrauenkleid mit Tüll und glänzenden Steinen nach Oggau.

Extravagant. Petra Schumich begeisterte am Wirtschaftsball in einer Eigenkreation. Foto: Gregor Hafner

Elegant. Heidi Kaiser trug schwarz-rot am Arbeiterball der SPÖ Klingenbach.