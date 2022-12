Schützener „Kaisermischung“ spielt groß auf

Werbung

| Mit Coversongs aus den vergangenen Jahrzehnten und eigenen Liedern startet die „Kaisermischung“ gerade richtig durch. Egal ob beim Sand in the City in Eisenstadt, in der Cselley Mühle in Oslip oder bei Veranstaltungen in Schützen - dieser Stimmungsmusik und den energiegeladenen Auftritten der Band kann sich keiner entziehen.

Und alles begann einmal im Keller des Pfarrheims in Schützen. Dort hatten sich die Burschen für ein Projekt anlässlich des Pennälertags der Studentenverbindung in Eisenstadt im Jahr 2018 zusammengefunden. Für die Veranstaltung, welche im Jahr 2021 hätte stattfinden sollen, wollten sie den Musikact selbst organisieren.

Auch die Konstellation war schnell gefunden. Die vier Schützner Martin Uhl, dessen Bruder Dominik, Johannes Prieler und Michael Jaidl kennen sich bereits seit dem Kindergarten und sind eng miteinander befreundet. Die beiden Eisenstädter Jakob Knor und Peter Kath vervollständigen die sechs-köpfige Band.

„Eine gelungene Mischung aus eigenen Songs und Coverlieder der letzten Jahrzehnte.“

Nach den ersten gemeinsamen Proben ging dem Leadsänger Martin Uhl folgendes durch den Kopf: „Eigentlich klingen wir gar nicht so schlecht. Wir sollten eine Band gründen.“ Gesagt getan.

Auch wenn der Pennälertag corona-bedingt auf das Jahr 2024 verlegt wurde, wurde dank dieser geplanten Veranstaltung die Leidenschaft zum Musizieren geweckt. E-Gitarrist Dominik Uhl gibt einen kleinen Einblick, wie es ist mit seinem Bruder und Freunden in einer Band zu spielen: „Wir haben so viel Spaß bei den Proben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Band hat uns noch näher zusammengeschweißt.“

Ein erster unvergesslicher Auftritt Knapp ein Jahr nach der Bandgründung absolvierten die Burschen ihren ersten Auftritt in der Cselley Mühle unter dem Namen „Soundkisten“. Martin Uhl erinnert sich zurück: „Die Hütte war gerammelt voll und wir waren sehr nervös, weil wir nicht wussten, wie wir beim Publikum ankommen.“

Doch die Sorgen waren unbegründet. Die Band legte einen grandiosen ersten Auftritt hin und die Mühle-Besucher waren begeistert. Auch die anfängliche Nervosität war nach dem ersten Song wie weggeblasen. Somit wurde das Debüt der Band zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Nach einer gewissen Zeit konnten sich die Burschen mit ihrem Bandnamen nicht mehr identifizieren und so änderten sie in kurzerhand. Der neue Name „Kaisermischung“ passt nun wie die Faust aufs Auge.

Eigene Songs mit ganz viel Herz

„Der Name steht dafür, dass wir eigentlich eine gelungene Mischung aus eigenen Songs und Coverliedern aus den letzten vier Jahrzenten sind“, erklärt Martin Uhl. Bis jetzt hat die „Kaisermischung“ sechs eigene Songs, welche aus der Feder von Dominik Uhl, Michael Jaidl und Peter Kath stammen.

Die eigenen Texte in Mundart zu verfassen, war den kreativen Köpfen besonders wichtig. „Wir sind mit dieser Form der Sprache aufgewachsen und deswegen möchten wir auch in Mundart unsere eigenen Lieder singen“, so Jaidl. In den sechs Liedern, die unter anderem den Titel „Glaub an di“, „Leb die Leben“ und „Daunkboa“ heißen, geht es um Freundschaften fürs Leben, die Familie und lange Partynächte.

Das beste aus den letzten Jahrzehnten

Unter den Coverversionen der Burschen befinden sich Songs von Blink 182, Sum 41, Green Day, den Ärzten aber auch von Austropop-Legenden wie Peter Cornelius. „Wir picken uns einfach die besten Stimmungsnummern aus den 80er und 90er heraus, um unser Publikum zu begeistern“ erzählt der 27-jährige Sänger.

Genau das steht auch bei der Schützner Band im Vordergrund. Ihr oberstes Ziel ist es das Publikum zu unterhalten, sodass eine gute Stimmung aufkommt und man den Alltagsstress für zwei Stunden vergisst. Dadurch das die Burschen keine Berührungsängste haben und gerne unter Menschen sind, springt der Funke beim Publikum direkt über. Wenn der Leadsänger auf der Bühne steht, ist er einfach in seinem Element und nicht mehr zu bremsen, wie er selbst sagt. Denn genau dort fühlt er sich einfach am wohlsten.

Dabei darf eine ordentliche Portion an Witzen nicht fehlen. Dazu sagt der Showman: „Wir nehmen uns selbst nicht so ernst, der Schmäh rennt eigentlich die ganze Zeit mit. Ich glaube das trägt auch dazu bei, dass die Stimmung immer so locker und ausgelassen ist.“ Dass die Burschen immer für eine Überraschung gut sind, bewiesen sie erst vor einigen Monaten, als sie ihren eigenen Kaiserspritzer auf den Markt brachten.

Zu kaufen gibt es die Eigenkreation direkt bei der Band oder bei ihren Auftritten. Auch für das kommende Jahr hat die „Kaisermischung“ nicht nur neue Songs, sondern auch viele weitere Auftritte geplant. Doch unter Druck wollen sie sich dabei nicht setzen lassen. Und genau das ist auch ihr Erfolgsrezept. „Wir gehen alles mit ganz viel Leichtigkeit an. Wir wollen einfach Spaß an der ganzen Sache haben, dann ergibt sich der Rest von selbst“, so der Leadsänger.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.