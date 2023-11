25 Jahre Rote Nasen im Krankenhaus Eisenstadt

Seit einem Vierteljahrhundert bringen ROTE NASEN Clowns Freude und Humor in die Kinderabteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. 1.623 Mal haben die Clowns seither Leichtigkeit und Heiterkeit zu kleinen und großen Patient*innen gebracht und sie bei über 58.670 Begegnungen mit der Kraft des Humors gestärkt.

Einmal pro Woche ist ein Clown-Duo auf der Kinderabteilung unterwegs, um Patient*innen, deren Angehörigen und auch dem gesamten Personal mit Fröhlichkeit, Empathie, Humor und viel Gefühl in schwierigen Zeiten Zuversicht und Ablenkung zu schenken. Durch ihre einfühlsame Art schaffen es die Clowns individuell und bestmöglich auf jede einzelne Person einzugehen.

"Kinder erleben oft Angst, wenn sie im Krankenhaus bleiben müssen. Die Besuche der Clowndoctors bringen humorvolle Abwechslung und ermöglichen es, die ungewohnte Umgebung vorübergehend zu vergessen. Selbst Schmerzen können für einige Momente in den Hintergrund treten. Genau für solche Augenblicke lohnt es sich", erzählt Prim. Dr. Hans Peter Wagentristl, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde.

CliB – Clowns im Behandlungsalltag

Seit fast 10 Jahren werden im Krankenhaus der Barmherzgen Brüder Eisenstadt ROTE NASEN Clowns auch gezielt von Ärzt*innen zu Behandlungen hinzugezogen. Denn: Sie haben einen positiven Einfluss auf die Stimmung und das Wohlbefinden der Kinder und begleiten deshalb zum Beispiel junge Patient*innen bis zum Operationssaal, unterstützen bei Blutabnahmen oder Infusionen: das sind über die Jahre 7.865 Begegnungen, die dafür sorgen, dass eine Auflockerung der oft angespannten Atmosphäre bei diversen Behandlungen erzeugt wird. Die Clowns nehmen sich Zeit für jedes einzelne Kind und gehen individuell auf dessen Bedürfnisse ein.

Rote Nasen als professionelle Partner im Gesundheitswesen

„Unser Krankenhaus, insbesondere die Kinderabteilung, ist dankbar für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Wenn die Clowndoctors kommen, ändert sich die Stimmung sofort. Die regelmäßigen Besuche möchten weder die kleinen Patientinnen und Patienten, noch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter missen“, gratuliert Direktor Robert Maurer, Geschäftsführer der Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH.

Der Primar der Kinderabteilung, Hans Peter Wagentristl (im Hintergrund), hat ebenfalls seinen Spaß mit seinen Kollegen mit den roten Nasen. Foto: zVg S.Kosel

„Wir schätzen die langjährige Partnerschaft mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt sehr und richten ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team vor Ort, das uns bestens in den Arbeitsalltag integriert und unsere Besuche damit erst möglich macht. Clownerie ist kein Medikament, doch wie hier, im Haus der Barmherzigen Brüder, sehen wir ganz klar: Clownerie wirkt“, so Judith Kurz, MAS MA, Leiterin Kooperationen und Programme von ROTE NASEN.

Weiterhin durch Humor aufbauende und fröhliche Momente zu schenken, ist auch für die nächsten 25 Jahre das erklärte Ziel von ROTE NASEN – denn ROTE NASEN Clowns bringen ein Lachen dorthin, wo es dringend gebraucht wird.

Über ROTE NASEN Clowndoctors

ROTE NASEN Clowndoctors hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen Lebensfreude und ein Lachen zu schenken, wenn sie es am meisten brauchen. Angefangen hat der Weg der ROTEN NASEN 1994, als sie erstmals kranke Kinder im Spital besuchten. Mittlerweile bringen die speziell ausgebildeten darstellenden Künstler*innen Lachen auch zu Erwachsenen in medizinischen Einrichtungen und zu Senior*innen in Pflegeheimen. Sie begeben sich in sonderpädagogische Zentren und soziale Einrichtungen. Sie geben geflüchteten Menschen in Erstaufnahmezentren und Unterkünften ein Stück Lebensfreude zurück.

Mit Lachen, Liedern, Zaubertricks, mit viel Improvisation und einfühlsamer Zuwendung bringen ROTE NASEN Clowns Momente des Glücks und eine neue Leichtigkeit in schwierigen Situationen. Clownerie ist kein Medikament, doch Clownerie im Gesundheitswesen wirkt. Das wurde mittlerweile mehrfach wissenschaftlich bewiesen und das zeigt sich bei der täglichen Arbeit immer wieder aufs Neue.

2022 waren in Österreich 98 ROTE NASEN Clowns bei mehr als 3.995 Clowneinsätzen in 199 medizinischen und sozialen Einrichtungen in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol unterwegs. Dabei hatten sie mehr als 176.298 einfühlsame Begegnungen mit humorbedürftigen Menschen.

ROTE NASEN: österreichische Wurzeln, weltweite Nachfrage

ROTE NASEN Clowndoctors ist auch international aktiv. Von Österreich ausgehend gibt es ROTE NASEN mittlerweile in Deutschland, Ungarn, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Kroatien, Polen, Litauen, Palästina und Jordanien.