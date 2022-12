Eisenstadt: 40 Jahre im Dienst der Niere

Werbung

„Dass sie nicht mehr perfekt arbeiten, ist oftmals schwer festzustellen, denn sie übernehmen selbst dann noch ihren Job, wenn sie schon zu 80 Prozent beschädigt sind“, beschreibt die Oberärztin Elisabeth Leutgeb-Pohn ihre – sozusagen – fleißigste Mitarbeiterin, die menschliche Niere.

Krankheiten wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck, häufige Nierenentzündungen, genetische Zystenerkrankungen oder chronische Schmerzmitteleinnahme können sie über die Jahre aber doch in die Knie zwingen. Dann gibt es drei Möglichkeiten: Bei der Blutwäsche (Hämodialyse) wird das Blut der Erkrankten im Spital dreimal pro Woche für mehrere Stunden über Schläuche außerhalb des Körpers in einem Dialysegerät gereinigt.

Praktischer ist die Peritonealdialyse, dabei wird ein Bauchdialysekatheters implantiert, die Blutwäsche kann damit in den eigenen vier Wänden vorgenommen werden. Hilft das alles nichts, bleibt nur die Transplantation einer Spenderniere.

Einst. Am 13. Dezember 1982 erfolgte die offizielle Eröffnung der Dialysestation durch Landeshauptmann Theodor Kery. Foto: BB Eisenstadt

Die erste dieser Dialysebehandlungen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt fand am 29. November 1982 statt. Am Montag, 13. Dezember 1982 erfolgte die feierliche Eröffnung der Dialysestation im Beisein von Landeshauptmann Theodor Kery. Ab da war die Versorgung für Burgenländerinnen und Burgenländer mit Nierenleiden im nördlichen Burgenland sichergestellt, bisher mussten diese nach Wien, St. Pölten oder Graz zur Dialysebehandlung.

28.11.2002 - 20 Jahre Dialyse und 1000. Patient Foto: BB Eisenstadt

Für die acht Dialysepositionen standen ein Arzt und sechs Pflegepersonen zur Verfügung. Wolfgang Pronai, erster Facharzt für Nephrologie (NIerenheilkunde) des Burgenlandes, und Schwester Marcelindis vom Orden zum Göttlichen Erlöser leiteten die Dialysestation. Im ersten vollständigen Jahr des Bestehens (1983) wurden 2.876 Dialysen durchgeführt, aktuell sind es rund 10.000.

2003 und 2005 erfolgte eine Vergrößerung und Modernisierung der Station auf elf Behandlungspositionen, im Jänner 2012 eine zwölfte dazu.

Heute sind drei Nephrologie-Oberärztinnen Elisabeth Leutgeb-Pohn, Nicole Strubreiter und Heidemarie Puttinger für die Erkrankten da. Das 19-köpfige Pflegepersonal betreut unter der Leitung von Anton Ecker rund 70 chronische Hämodialyse- und zehn Peritonealdialyse-Patientinnen und Patienten. Dafür braucht es „jede Menge Spezialwissen, gepaart mit fachlicher und menschlicher Kompetenz“, so Ecker.

Neben den chronischen Dialysen werden auch Akutdialysen bei akuten Nierenversagen, Feriendialysen von Urlaubsgästen, sowie stationäre Petientinnen und Patienten aus anderen Dialysezentren, wie beispielsweise Frauenkirchen, versorgt.

Die demografische Entwicklung macht auch vor der Dialysestation nicht halt. Das Durchschnittsalter der Erkrankten liegt bei 74 Jahren. Das schränkt die Möglichkeit einer Nierentransplantation deutlich ein – und ohne diese müssen Betroffene bis zu ihrem Ableben in Betreuung auf der Dialysestation bleiben.

