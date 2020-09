Als sich die Covid-19 Pandemie ausbreitete, wollten die chinesischen Kooperationspartner österreichische Gesundheitseinrichtungen durch Spenden von OP-Masken unterstützen. Dr. Jinjin ZHU, als Facharzt für Kardiologie in China tätig, erinnerte sich an seinen beruflichen Einsatz an der Abteilung für Innere Medizin im Eisenstädter Krankenhaus. Auf seinen Wunsch und Veranlassung erfolgte eine Lieferung von 4.000 Mund-Nasenschutzmasken nach Eisenstadt.

Vor einigen Tagen hat die Obfrau der Austria-China Gesellschaft für Internationalen Austausch und Kommunikation um Gesundheitswesen, Jingyun XU, die Lieferung aus China an Mitglieder der Krankenhausleitung vor dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadtübergeben.