Eisenstadt schlägt den Rekordmeister

Werbung

In einer filmreifen Schlussphase holte Kyran McClure noch drei Freiwürfe für die Dragonz heraus ​- 0,2 Sekunden (!) vor dem Buzzer. Der US-Legionär versenkte eiskalt alle drei und drehte so einen zwei-Punkte-Rückstand noch auf einen knappen Sieg für die Eisenstädter. Mehr zum Superliga-Sieg der Drachen am Donnerstag in Ihrer BVZ.