Streetball beim E_Cube: Warriors luden zum 3x3-Turnier

Zehn Teams matchten sich am Wochenende um den Sieg beim 3x3 Turnier der UBC Eisenstadt Warriors. Gespielt wurde „Streetball“, also auf einen Korb, mit drei Spielern pro Team plus einem Wechselspieler. Nach einem Turnover (Ballbesitzwechsel) muss das nun angreifende Team aus der Zone dribbeln oder passen, bevor ein Korb geworfen werden darf. Wer nach zehn Minuten am meisten Punkte hat bzw. zuerst 21 Punkte erreich (in der Zone: 1 Punkt; außerhalb 2).

Am besten stellten sich dabei wenig überraschend die BBC Nord Dragonz um Superliga-Stammspieler Lukas Knor an, der sich auch den MVP-Pokal krallte. Für die Warriors blieb nur Platz drei, den Sieg holte ein Team der Dragonz. Gespielt wurde nach den 3x3-Regeln: Streetball auf einen Korb mit je drei Spielern.

