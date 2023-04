Am vergangenen Freitag gab das Bauunternehmen Baderbau einen Infoabend, der vor allem die Nachhaltigkeit beim Bauen zum Thema hatte. Darüber hinaus gaben einige Fachleuten einen guten Überblick sowohl darüber, was bei Neubauten zu beachten ist, auf welche Materialien man aufpassen muss als auch die Baukosten und die Finanzierung. Im Kalandahaus in Trausdorf konnte sich das Unternehmen über viele Besucher freuen.

