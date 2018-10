Die Großbaustelle an der Mattersburger Straße nimmt langsam Form an: Kürzlich konnte die Firma Bauwelt Koch die Gleichenfeier für ihren neuen OBI-Markt feiern. Der neue Baumarkt soll auf 3.900 Quadratmetern alles bieten, was das Bauherren- und Heimwerkerherz begehrt. Daneben soll ein 2.600 Quadratmeter großes Gartenparadies entstehen. Außerdem sind auf dem Areal, wo der neue OBI-Markt entsteht, 210 Kundenparkplätze geplant.

Rundgang. Stadtrat Hans Skarits, Baumeister Frank Pfnier und Florian Weishaar mit der Unternehmerfamilie – Michaela, Michaela und Michael Koch im Rohbau des neuen Baumarktes. | ZVg

Mit dem Abbruch der bestehenden Gebäude und den Erdarbeiten wurde Ende Jänner 2018 begonnen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2019 geplant. Der Betrieb im bestehenden Markt sowie im Baustoff Profi Center – das in einer zweiten Bauphase modernisiert werden soll – bleibt derweil aufrecht. Da die Baustelle nicht direkt an der Durchzugs-, sondern an der Begleitstraße liegt, wird der Verkehr hier nicht beeinträchtigt.