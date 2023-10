Nach Überschwemmungen: Hilfe für Griechenland aus St. Margarethen

„Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Schäden hier innerhalb von wenigen Stunden entstanden sind“, sagt Baumeister Andreas Waha schockiert, während er seine Bilder aus der Krisenregion zeigt. Der St. Margarethener verbringt „gut dreieinhalb Monate im Jahr“ im griechischen Horto auf der Halbinsel Pilion. Statt von Ruhe und Erholung war sein letzter Aufenthalt dort aber geprägt von Chaos und Zerstörung.

Das Ausmaß der Katastrophe kann man sich von Österreich aus kaum vorstellen. Foto: zVg Andreas Waha

750 Liter pro Quadratmeter sind Anfang Oktober in Griechenland vom Himmel gekommen - mehr als doppelt so viel, wie normalerweise in einem ganzen Jahr. Die hügelige Landschaft hat dabei unvorstellbare Schäden davongetragen: die Erdgeschoße der meisten Häuser sind vom Wasser leergespült, Garagen meterhoch mit Schlamm zugedeckt, Autos, Brücken und sogar Häuser wurden einfach weggespült. Viele Menschen stehen vor dem nichts.

„Das kann nicht alles gewesen sein!“

Waha selbst hatte dabei großes Glück: Sein Ferienhaus steht genau auf einer Anhöhe und blieb unbeschadet. Links und rechts davon ist alles weg, erklärt er. „Es gibt kein Wasser, keinen Strom. Im nahegelegenen Wirtshaus, wo es noch Strom gibt, warten die Menschen in Schlangen darauf, ihr Handy laden zu können.“ Besonders bewegt hat Waha eine Begegnung mit einem älteren Mann: Dieser zeigte dem Burgenländer das Ausmaß der Verwüstung in seinem gänzlich leergefegten Haus, nur Schlamm, Wasser und Schäden am Gemäuer sind dem Bewohner der Halbinsel geblieben. Waha öffnete daraufhin Herz und Geldbörse und drückte dem Hochwasseropfer sein gesamtes Geld in die Hand.

Später saß der St. Margarethener „auf meiner Terrasse mit einem Chianti. Und ich dachte mir: nein, das kann nicht alles gewesen sein. Ich muss noch mehr tun“, berichtet er der BVZ. Bei seiner Rückkehr nach Österreich startete er daher eine Hilfsaktion für die betroffenen Gebiete in der Nähe von Chalkidiki.

Burgenland hilft Griechenland

Bei befreundeten Unternehmern, aber auch bei privaten Feiern und Events von Freunden lässt Waha seither Spendenboxen umhergehen. „Ich bitte euch, uns bei dieser Hilfsaktion zu unterstützen. Jede Spende geht zu hundert Prozent an Bedürftige am Pilion. Darauf kannst du dich verlassen.“

Autos wurden wie Treibgut aufs Meer hinausgetrieben und wieder angespült. Foto: zVg Andreas Waha

Erstmals habe er die Helenen mit 17 Jahren kennen und lieben gelernt. Während seine Eltern nur in Jugoslawien Urlaub machen wollten, zog es den Baumeister damals im Zuge von Interrail nach Griechenland. Auf einen Schlag habe er sich „in Griechenland und seine Menschen verliebt.“ Mittlerweile bezeichnet er Horto als seine zweite Heimat. Entsprechend nah geht im die Naturkatastrophe auf der Halbinsel, umso größer also die Motivation, den Menschen vor Ort zu helfen.

Helfen auch Sie den Hochwasser-Opfern

Andreas Waha hat für seine Hilfsaktion ein Spendenkonto eingerichtet. Alle Beträge sind herzlich willkommen und können Menschen in Griechenland nachhaltig helfen.

Spendenkonto Griechenland - Waha Andreas

IBAN: AT42 3301 2000 0300 4371