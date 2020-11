Auf einer Fläche von 3.500 Quadratmetern sollen demnächst neun Reihenhäuser entstehen. Das Grundstück wurde bereits an die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) verkauft. Zunächst muss die Fläche aber noch in Bauland umgewidmet werden, der entsprechende Plan liegt derzeit beim Hauptreferat Landesplanung der Landesregierung. Der Gemeinderat hat bereits grünes Licht gegeben.

screenshot google maps, Markierung BVZ Plan. Die rot markierte, 3.500 Quadratmeter große Fläche, gehört bereits der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft. Das Land muss für die Umwidmung noch grünes Licht geben.

„Wir haben ein Jahr auf die Flächenwidmung hingearbeitet. Unser Raumplaner hat ein Konvolut mit Akten erstellt, was und warum dort gebaut wird“, erklärt Bürgermeister Eduard Scheuhammer. Man warte nun noch auf eine Entscheidung des Raumplanungsbeirates, der voraussichtlich im Dezember die Widmung in St. Margarethen behandeln soll. „Uns wurden keine gravierenden Einwände mitgeteilt, ich gehe davon aus, dass alles glatt läuft. Alles andere würde mich wundern“, so Scheuhammer. Entstehen sollen die Reihenhäuser in der Mühlgasse, bei der Ortsausfahrt Richtung Eselmühle.

Bei der OSG bestätigt man das Bauprojekt: „Eine konkrete Planung gibt es derzeit noch nicht. Es ist alles in Vorbereitung“, heißt es aus dem Eisenstädter Büro der OSG. Mit einem Baustart noch im heurigen Jahr rechnet man dort aber nicht, avisiert wird Frühling 2021.

Landwirtschaftliche allen im Süden

Gebaut wird auch südlich von St. Margarethen. Richtung Ungarn sollen zwei landwirtschaftliche Hallen enstehen. Dazu bedarf es ebenfalls noch einer Umwidmung, die der Gemeinderat Ende Oktober beschlossen hat und die nun vom Land abgesegnet werden muss. Auch hier erwartet sich Ortschef Scheuhammer keine Probleme. Gebaut wird auch dort voraussichtlich erst im Frühjahr 2021.