Der ÖAMTC-Stützpunkt Eisenstadt erhält einen Zubau, um die Kapazitäten im Bereich von technischen Prüfdiensten zu steigern. „Für die Betreuung der Mitglieder stehen aktuell ein rund 200 Quadratmeter großer Schalter- und Shop-Bereich sowie auf 250 Quadratmetern insgesamt vier Prüfboxen zur Verfügung. Um Kapazitäten insbesondere im Bereich der Prüfdienstleistungen weiter zu steigern, wird nun eine weitere Durchfahrtsspur errichtet, um künftig auch Fahrzeuge mit Anhänger – unabhängig von Länge und Höhe – überprüfen zu können“, führt ÖAMTC-Stützpunktleiter Gerald Rottensteiner aus.

Im Zuge dessen wird auch die bestehende Prüfhalle optisch sowie technisch modernisiert. Darüber hinaus werden im Obergeschoß Räumlichkeiten für die Stützpunkt-Mitarbeiter und für die mobile Pannenhilfe – aktuell sind hier 25 Stützpunktmitarbeiter tätig –, wie Garderoben und Sanitäreinrichtungen, errichtet. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2021 vorgesehen.

„Trotz der Bauarbeiten sind wir weiterhin für unsere Mitglieder da und es können alle Leistungen weiterhin uneingeschränkt in Anspruch genommen werden“, so Rottensteiner. Die Pannenhilfe ist auch an den Feiertagen rund um die Uhr unter der Nummer 120 erreichbar.