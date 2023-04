Oberberg wehrt sich gegen Bauprojekt

Werbung

Die Kirchengasse hinter der Bergkirche ist geprägt von typisch pannonischen Bauten die bis ins Jahr 17. Jahrhundert zurückdatieren. Sowohl akustisch als auch beim Gemüt der Bewohner ist die Ruhe hier ein hohes Gut. Am Dienstagnachmittag merkte man davon allerdings nichts. Der Grund: Eine Bauverhandlung in der Kirchengasse.

Bauen wir für die Menschen oder den Profit?

Dort plant die „K&S Immo GmbH“ nämlich ein Wohnbauprojekt, das in der beschaulichen Gegend seinesgleichen sucht: Sechs Wohnhäuser und zwei Reihenhäuser, bis zu elf Meter hoch, sollen hier entstehen, die Pläne liegen der BVZ vor. Samt PV-Anlage am Dach, Parkplätzen in der hauseigenen Tiefgarage, sowie im Falle der Reihenhäuser traumhaftem Ausblick Richtung Kirchtal.

Vier Anrainer legten Einspruch ein, ein fünfter Nachbar verlor seine Parteienstellung, da er nicht (mehr) im Radius von 15 Metern um das Bauprojekt wohnt - und zwar um ganze 40 Zentimeter. Vor einer Planänderung der Bauwerber wäre er mit 14,7 Metern Abstand noch einspruchsberechtigt gewesen.

Das umstrittene Grundstück in der Kirchengasse erhitzt derzeit die Gemüter am Oberberg. Foto: zVg, Peter Wagentristl

Mit einem 18-seitigen Einspruch der Anwaltskanzlei Reinfeld (das Schreiben liegt der BVZ vor) will das Quartett nun rechtlich gegen das Vorhaben ankämpfen und etwa eine Redimensionierung erwirken.

Am Dienstag war es dann so weit: die schon für November anberaumte und dann wieder abgesagte Bauverhandlung ging über die Bühne, vor Ort waren auch rund 25 Anrainer.

Bauverhandlung „wetterbedingt“ verlegt

Zu sehen und hören bekamen aber nur die wenigsten Anwesenden etwas, denn die Verhandlung wurde „wetterbedingt“ ins Gemeindeamt verlegt.

Dort legte die Rechtsvertretung der Anrainer den erwähnten Einspruch vor. Darunter ein ganzes Konvolut an Einwänden, etwa: „Gefährdung der Standsicherheit der Gebäude der Nachbarn durch das geplante Bauvorhaben“. Auswirkungen auf die Nachbarhäuser seien bisher nicht untersucht worden. Die direkte Nachbarin habe schon beim Abriss „massivste Schäden am Gebäude“ davongetragen. „Somit ist die Standsicherheit des Gebäudes (...) massiv gefährdet und es ist von einem Einsturz oder massiven Beschädigungen auszugehen“, heißt es im schriftlichen Einspruch.

Bauwerber: „Halten uns an alle Vorgaben“

Die K&S Immo GmbH bemüht sich unterdessen, die Emotionen aus der Diskussion zu nehmen: „Wir halten uns an alle gesetzlichen Vorgaben der Bauordnung. Die Zukunft des Bauens, da sind sich alle Experten einig, ist Nachverdichtung in Zentrumsnähe“ statt im Grünen zu bauen. Im Vergleich zu anderen Projekten sei jenes in der Kirchengasse überschaubar, nicht größer als das alte „nicht gerade ortsübliche Haus, mit gleich vielen Stockwerken“, heißt es auf BVZ-Anfrage.

Damit sind wieder die Bauwerber am Zug, die nun Stellungnahmen einbringen können. Dann liegt der Ball wieder bei der Gemeinde. Dort heißt es zur Causa: „Die Bauverhandlung fand ordnungsgemäß unter Ladung aller Parteien statt. Das weitere Verfahren läuft, ganz normal wie vorgesehen, entsprechend der verwaltungsrechtlichen Vorschriften ab.“

