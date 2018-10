In der Vorwoche sorgte ein vom Verein gegen Tierfabriken (VgT) bei einer Entenjagd an der Leitha gefilmtes und veröffentlichtes Video für Diskussionen ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten). Man sieht darin Menschen, die verletzte Tiere in eine Wiese schleudern, sie am Kopf haltend tragen und durch Herumwirbeln versuchen, den Enten den Hals umzudrehen.

Der grüne Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller hat bereits Anfang Oktober gemeinsam mit dem VgT-Obmann Martin Balluch auf die bedenklichen Vorgänge rund um das Aussetzen von Zuchtenten an der Leitha im Bereich Zurndorf hingewiesen. Der VgT wies außerdem darauf hin, dass „der Abschuss weiblicher Enten im Jahr des Aussetzens seit der Reform des burgenländischen Jagdgesetzes verboten“ ist. Die Jagdgesellschaft wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Für die Vorkommnisse in dem Video findet der Landesjägermeister Roman Leitner klare Worte: „Es ist mehr als verwerflich, wenn eine Jagd so gehandhabt wird, und es ist gut, wenn das zur Sprache gebracht wird. Das ist kein Umgang mit Wild! Dass Enten der Hals umgedreht wird, kommt vor, aber nicht so. Es darf auch nicht sein, dass verletzte Enten einfach weggeworfen werden. 99 Prozent der Jäger werden das nicht so machen, das eine restliche Prozent bringt uns in Verruf.“

Die Veranstalter der Jagd wären laut Leitner gut beraten, ihre Jagdhelfer im richtigen Umgang mit dem Wild ordentlich zu schulen. „Leider hat uns das neue Jagdgesetz den Ehrensenat abgeschafft, daher haben wir keine Handhabe, wenn so etwas vorkommt“, so Leitner.