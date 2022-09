Verkehrs- Beruhigung vom Schloss bis zur Haydnkirche

Werbung

Lange galten die 50 Kilometer pro Stunde in Esterházy-Straße als zu schnell, viele Menschen in Eisenstadt wünschten sich eine Reduzierung und Begrünung der Straße, die Wiener Straße bei der Haydnkirche und Ruster Straße beim Schloss Esterházy verbindet. Anlässlich der Eröffnung des Schlosses Esterházy bestätigte Bürgermeister Thomas Steiner gegenüber der BVZ nun konkrete Pläne für eine Verkehrsberuhigung: "Wir wollen vom Schloss bis zur Haydnkirche eine Begegnungszone errichten. Das wäre ein wichtiger Impuls für den Tourismus. Ein hoher Anteil am Verkehr sind PKW, die Eisenstadt nur durchfahren wollen, diese haben über die Autobahn kaum Zeitverluste." Von Seiten des Landes erkenne er Gesprächsbereitschaft, so Steiner. "Die Beschlüsse sind schnell gefasst, zeitaufwändig wird dann die Umsetzung", so Steiner zum Zeitrahmen, denn es stehen auch Bauarbeiten an: "Wir planen eine Niveauerhöhung, damit auch ein psychologischer Effekt einsetzt und sich die Geschwindigkeit verlangsamt."

Ab hier sollen sich schon bald Autos die Straße mit Fahrrädern, Fußgängerinnen und Fußgängern teilen. Foto: Markus Kaiser

Matthias Grün, der Geschäftsführer der Esterhazy Betriebe GmbH, betonte bei der Eröffnung seines "Galántha"-Hotels am Donnerstag, 1. September, dass Esterházy von Anfang an diese Pläne unterstützt habe: "Hier handelt es sich um ein einzigartiges historisches Ensemble. Durch die Begegnungszone wird dieses viel mehr Menschen und vor allem Gästen aus allen Ländern besser zugänglich gemacht. Es wäre ein wichtiger Schritt für Eisenstadt und das Burgenland."

Matthias Grün (li.), Geschäftsführer der Esterhazy Betriebe GmbH, unterstützt die Pläne von Bürgermeister Thomas Steiner (re.), Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und ihre Landesregierung haben aber auch ein Wörtchen mitzureden. Foto: Markus Kaiser

