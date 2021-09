Eine Person, die sich am Freitag, dem 10. September 2021, am Oktoberfest in Leithaprodersdorf aufgehalten hat, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Daher ergeht durch die Gesundheitsbehörde vorsorglich folgender öffentlicher Aufruf: Personen, die am Freitag, dem 10. September 2021, das Oktoberfest in Leithaprodersdorf besucht haben, werden ersucht, sich in einem der Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) einem PCR-Test zu unterziehen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Dies gilt auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind.