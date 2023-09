Hunderte Gäste beim Chelsix-Konzert im Eisenstädter Schlosspark

Bei der Veranstaltungsreihe „Musik im Park“ lädt der Verein der Freunde des Eisenstädter Schlossparks unterschiedliche Bands zum Leopoldinentempel. Am vergangenen Sonntag waren das The Chelsix, sie lockten rund 300 Gäste bei bestem Wetter und einem oder mehrerer guter Gläser Wein in den Schlosspark.

Am 30. September laden von 14 bis 16 Uhr die Schlossparkfreunde zum zur Erkundungstour „Stadtnatur und lokale Biodiversität entdecken“ mit Klimaschutzpreisträgerin Isabella Klebinger.

Am 30. November steigt das „Schlossparkfreunde go X-Mas“-Fest im Empiresaal im Schloss Esterházy mit Live-Musik von „Sunnadl“.