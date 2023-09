Riesen-Andrang zur St. Georgener Kellerwanderung

Vollbild

Vor dem beeindruckend restaurierten Alten Presshaus: Herbert Zechmeister, Michael und Gaby Freismuth, Herbert Zechmeister, Stadtbezirksvorsteherin Heidi Hahnekamp, Andrea und Bürgermeister Thomas Steiner, "Dorfblick"-Obmann Erich Kummer, Waltraud Bachmaier, Weinbauverbands-Präsident Andreas Liegenfeld, Wein Burgenland-Geschäftsführer Christian Zechmeister, BVZ-Kolumnistin Eveline Kopp, Michael Bieber Fritz Ehrenreiter (v.l.). "Zwillingstüberl"-Legende Hansi Hahnekamp und seine Töchter luden in die malerischen Weinberge. Johannes Nehrer öffnete gemeinsam mit Vater Hans die Kellertüre, hunderte Gäste ließen sich nicht lange bitten. Wein und Ofenkartoffeln lockten zum Weingut Rauchbauer rund um den Winzer-Hofrat Engelbert Rauchbauer (2.v.l.). Sylvia Nährer (3.v.l.) freute sich mit ihren Freunden und Verwandten über einen vollen Hof. Martina und Stefan Lichtscheidl öffneten Weinguttore für die Kellerwanderung 2023. Daniel und Lisa Pachinger, hier mit Eltern und Tochter Paulina, beeindruckten mit spannenden PIWI-Sorten. Hannelore und Klaus Liess luden zum Flohmarkt in ihren Keller aus dem Jahr 1380 - einer der ältesten Keller St. Georgens! Sascha Stevanovic, Sonja Koch, Bettina Eder und Christoph Klee (v.l.). Pohl Reinhard, Viola Kasteiner-Rodenbicker, Angie Rauchbauer und Markus Rauchbauer (v.l.). Die doppelten Elkes, Schieber und Riener, schmeckte der Wein von Stefan Lichtscheidl. Beim St. Georgener Wein schmeckt das Polit-Wiedersehen von Bürgermeister Thomas Steiner, Ex-Vizebürgermeisterin Lisa Vogl und Stadtrat Michael Freismuth (v.l.). Jugendgemeinderätin Samara Sánchez Pöll bot ihre veganen Köstlichkeiten beim Weingut Nehrer an. Schöne Aussichten im Weingut Lichtscheidl: Julia, Karo, Chrisi und Kathi stießen dort auf die Kellerwanderung an. Winzerin Sandra Ackerl, hier mit Kerstin Zöchmeister, schmeckte auch der St. Georgener Wein.

