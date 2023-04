Fertörakos: Security bedrohte junge Fischer mit Schusswaffe

Vom Seebad Mörbisch sind es nur wenige hundert Meter bis zur ungarischen Grenze und knapp ein Kilometer zum gesperrten Hafen in der ungarischen Nachbargemeinde Fertörakos. Vor allem Angler sollten sich bewusst sein: Ein Ausflug zur umstrittenen, stillgelegten Baustelle kann böse Folgen haben. Drei Jugendliche kamen am Sonntagmorgen noch mit dem Schrecken davon, nachdem sie von privaten Wachleuten mit einer Schusswaffe bedroht wurden.

Laut Berichten der ungarischen Freunde des Neusiedler Sees (Fertő tó barátai), an die sich die Fischer wandten, waren die drei jugendlichen Fischer mit einem Boot im Kanal unterwegs, als zwei Sicherheitsbeamten auf sie aufmerksam wurden. Die privaten Wachleute, die den stillgelegten Baugrund bewachen, gingen dabei ihrer Schilderung nach äußerst rabiat vor, bedrohten sie mit einer Schusswaffe.

Das Hafenareal wird streng bewacht, der Eintritt ist verboten, Stacheldraht und Absperrgitter sollen neugierige Gäste abhalten. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Dass es sich dabei „nur“ um eine Schreckschusspistole handelte, war den jungen Fischern dabei scheinbar nicht von Anfang an bewusst. Der Sicherheitsbeamte gab sogar zwei Warnschüsse ab, woraufhin die verängstigen Fischer die Polizei verständigten - so ihre Schilderung.

Mittlerweile meldete sich auch das zuständige Ministerium auf eine Anfrage ungarischer Medien zu Wort. Die schnelle Beantwortung der Presseanfrage ist für die ungarischen Aktivisten - die sonst eher über ausbleibende oder deutlich verspätete Informationen öffentlicher Stellen klagen - ungewöhnlich und erfreulich.

In dem Antwortschreiben (dass der BVZ vorliegt) bestätigt auch die Pressestelle des Ministeriums für Bau und Verkehr, dass nach der Auflösung des eigens für das Mega-Projekt gegründeten Unternehmens für das Großprojekt verantwortlich ist: „Der Virágosmajor-Kanal führt am Kai und seiner Mündung vorbei und kann von jedem frei genutzt werden. Die Untersuchung des Vorfalls, der sich in den Morgenstunden des 23. April 2023 ereignete, wurde unverzüglich von der Generaldirektion für öffentliche Beschaffung und Versorgung eingeleitet, die für die Bewachung des Gebiets zuständig. Einer der diensthabenden Wachleute feuerte danach zwei Schüsse aus seiner zugelassenen Schreckschusswaffe in die Luft ab.“

Abgesperrter See. Das riesige Hafenareal in der Nachbargemeinde von Mörbisch ist derzeit hermetisch abgeriegelt und geprägt von kahler Erde Stacheldraht. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Daraufhin sei der „Streit“ zwischen Sicherheitspersonal und Anglern ausgebrochen. „Die eintreffende Polizei schritt ein und beschlagnahmte die Alarmwaffe der Wache.“ Vom Arbeitgeber sei der Mitarbeiter daraufhin umgehend gekündigt worden. Weitere Untersuchungen zur Vorfall laufennoch, betont man im Ministerium.

Das umstrittene Mega-Bauprojekt am Neusiedler See steht derzeit still, nachdem zuerst die Finanzierung scheiterte - unter anderm wegen ausbleibender EU-Fördergelder - und weil ein Bezirksgericht die Baugenehmigung zurückzog, nachdem die zugrundeliegende Umweltstudie für unzureichend erklärt wurde.

