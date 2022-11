Finanzbeamter stellte Scheinrechnungen aus: In Eisenstadt verurteilt

Werbung

Das Urteil von 24 Monaten Haft, davon sechs unbedingt sowie 80.000 Euro Geldstrafe - die Hälfte unbedingt - wurde am Montag verhängt, bestätigte Gerichtspräsident Karl Mitterhöfer am Dienstag einen "Kurier"-Bericht. Der 67-Jährige hatte sich schuldig bekannt, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Mann soll über Unternehmen, bei denen er Geschäftsführer war, Rechnungen an Betriebe ohne Leistung ausgestellt und damit selbst Steuern hinterzogen sowie anderen dabei geholfen haben. Insgesamt soll der Schaden über eine Million Euro betragen haben. Er wurde unter anderem wegen Abgabenbetrugs und Amtsmissbrauchs verurteilt.

"Ausgeklügeltes System" Finanzbeamter stellte Scheinrechnungen aus: Prozess in Eisenstadt

Der Prozess war eigentlich für 14 Verhandlungstage angesetzt, wurde dann aber unter anderem aufgrund der Geständnisse schneller erledigt, so Mitterhöfer zur APA. Ursprünglich waren in dem Fall sieben Personen angeklagt, bei zweien wurde das Verfahren aber schon vor dem Prozess diversionell erledigt. Zwei Männer, darunter der Sohn des Finanzbeamten, wurden bereits zu Prozessbeginn schuldig gesprochen. Neben der Verurteilung des 67-Jährigen am Montag sprach das Schöffengericht zwei Angeklagte im Zweifel frei.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.