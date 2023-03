Großhöfleiner Firmlinge kochten Fastensuppe

Werbung

DIe Großhöfleiner Firmlinge bereiteten gemeinsam im Pfarrheim zwei Fastensuppe für die morgige Messe vor. Gemeinsam wurde geschnitten, geputzt und geschält, Tisch- und Raumdeko gebastelt und Etiketten für die ,Suppe to go' gestaltet“, berichten die Firmlinge via Facebook.

Beim gemeinsamen Kochen war dabei natürlich auch Zeit Austausch und Gespräche, etwa über Armut und was dagegen unternommen werden kann. „Manchmal bleibt "nur" noch das Gebet - auch das ist wichtig“, betont man seitens der Pfarre.

Vor dem gemeinsamen Verkosten der Suppe fand Pfarrer Damian lobende und auch mahnende Worte für die Firmlinge.“ Was heißt es, zur Firmung zu gehen? Verantwortung und Engagement übernehmen - jede und jeder, wie sie oder er kann“, so der Gesitliche.

Morgen nach der Messe können die Suppen der Großhöfleiner Firmlinge beim gemeinsamen Fastensuppe-Essen verkostet werden.

