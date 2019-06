Die Leidenschaft des Cabriofahrens verbindet die Mitglieder des Vereins „Cabrio Cars Austria“ rund um Obmann Gerald Hösch. Und nicht nur das. Sie tun es auch zum wohltätigen Zweck. Nicht nur, dass sie sich zu gemeinsamen Ausfahrten treffen, wird auch jedes Jahr eine Benefizveranstaltung zugunsten notleidender Kinder veranstaltet.

„In den vergangenen Jahren ging der Reinerlös der Benefizveranstaltung an das Kinderdorf Pöttsching. Heuer werden wir es dem Eisenstädter Verein Kinderregenbogen spenden“, lässt Obmann Gerald Hösch wissen.

Demnach kommt das Geld behinderten Kindern zugute. So wird der Verein mit einem Infostand am Fest am Steinbrunner See, das am kommenden Samstag über die Bühne geht, vertreten sein. „Es ist toll, dass uns Cabrio Cars Austria die Möglichkeit gibt, uns hier vor Ort zu treffen“, freut sich Kinderregenbogenobmann René Fasching.