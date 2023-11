Familie Weintritt bringt mit ihrer Spendengala Licht ins Dunkel

Am Abend des 3.11. war es wieder so weit. Die Familie Weintritt vom gleichnamigen Ford-Autohaus, lud zu ihrer vorweihnachtlichen Benefizgala. Kulturell kam man in den Genuss eines klassischen Konzertes. Schüler der Joseph Haydn-Privathochschule boten ihr Können dar, pannonische Musik im Janoska-Style erfreute das Publikum und als Krönung traten die weltbekannten Opernsänger Ildiko Raimondi und Herbert Lippert auf, um sich in einem Duett zu vereinen.

Der Höhepunkt des Abends: Kammersänger Herbert Lippert sang mit Opernsängerin Ildiko Raimondi im Duett Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Mit dem Kauf von Losen hatte man die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Glücklicher Sieger war der aus St. Margarethen stammende Thomas Granabetter. Ihm wird nun für ein Jahr von der Familie Weintritt ein Ford Kuga zur Verfügung gestellt. Abermals kam an diesem Abend eine beträchtliche Spendensumme zusammen, die in Zeiten, die geprägt sind von Verunsicherung, Sorgen und - ja, man muss es sagen - auch steigender Armut persönliches Leid lindern wird. So trägt die Familie Weintritt dazu bei, Weihnachten für einige Familien wieder zu einem Fest der Freude zu machen.