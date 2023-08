Konzert in der Ruster Fischerkirche

Im 12. Jahrhundert entstand auf den Resten eines römischen Wachturmes eine romanische Kleinkirche, ein paar Umbauten und einer osmanischen Belagerung später die Fischerkirche werden sollte. Ein paar Jahrhunderte später ist die Kirche nach wie vor gut in Schuss und wird weniger für Messen als mehr für Kulturveranstaltungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Am vergangenen Samstag war es wieder so weit, da lud der Kulturverein Rust zum Konzert der Orgelspielers Bernhard Macheiner, der gemeinsam mit dem Trompetenspieler Manuel Lichtenwöhrer Eigenkompositionen sowie Klassiker Wolfgang Amadeus Mozarts „Allelujah“ präsentierte.

Samstag, 2. September, gibt es um 20 Uhr die nächste Chance auf ein Konzert in der Fischerkirche, das "Haydnquartett" geben Violine-, Cello- und Bratsche-Klänge zum Besten.