Grüne suchten Eisenstadts schönste Bodenversiegelung

Versiegelung ist nicht gleich Versiegelung: Auch Bahnhöfe oder der neue Radweg von diesem zur Ruster Straße bedeuten Flächenversiegelung, sind aber nachhaltig. Dass die Ackerflächen im Hintergrund vielleicht schon bald einem riesen Wohnprojekt weichen müssen, ist freilich ein Negativbeispiel für Versiegelung. Foto: Foto: BVZ/Kaiser

Die Eisenstädter Grünen, die Grüne Wirtschaft, rund ein Duzend Interessierte und sogar zwei Ziegen waren auf ungewöhnlichen Pfaden unterwegs: Im Eisenstädter Industriegebiet entdeckten sie gute und schlechte Beispiele für Bodenverbrauch, Begrünung und Wegführung.

Der Weg startete beim Bahnhof, Bodenschutz-Experte Markus Puschenreiter betonte das kaum bekannte Problem der Bodenversiegelung, das südlich des Bahnhofes vielleicht bald eintritt: Asphaltiert ist so ein Acker oder Weingarten schnell, aber wenn man den Boden wieder aufreißt, dauert Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, dass daraus wieder fruchtbarer Ackerboden wird.

Die Baumarten am erweiterten Parkplatz vor dem neuen Media Markt seien von der Menge wie von der Sorte her gut geeignet, in "zehn bis 20 Jahren" schattenspendend und temperatursenkend zu wirken, erklärt Experte Markus Puschenreiter. Besser wäre natürlich gewesen, den Parkplatz nicht zu vergrößern, ergänzt Anja Haider-Wallner. Foto: Foto: BVZ/Kaiser

Weiter ging es über den beim Bahnhof neu angelegten neuen Radweg zur Ruster Straße und von dort zum Parkplatz des EZE. Dieser wurde erweitert, um noch mehr Stellplätze für Kundschaft des neuen Media Markt zu schaffen, kritisierte die Grünen-Sprecherin Anja Haider-Wallner.

Immerhin seien die Lederblatt-Bäume von der Menge wie von der Sorte her gut geeignet, in "zehn bis 20 Jahren" schattenspendend und temperatursenkend zu wirken, so Puschenreiter.

Testsieger Kika-Parkplatz, Obi und Billa letzte

Das war beim nächsten Halt ganz anders: Es ging unter den Geleisen durch zur Seitenfahrbahn der Mattersburgerstraße und von dort zum Parkplatz des neuen Obis. Zu spärlich bepflanzt, zu wenig Lebensraum für die Bäume, unpassende Sorten. Das erkennt man auch daran, dass die Spitzen der Bäume bereits absterben, erklärte Puschenreiter.

Die Begrünung beim Obi-Parkplatz ist schlecht gelöst: Zu spärlich bepflanzt, zu wenig Lebensraum für die Bäume, unpassende Sorten. Das erkennt man auch daran, dass die Spitzen der Bäume bereits absterben. "Woher sollte sich Obi auch mit Gartengestaltung auskennen", ätzt ein "Betonspaziergang"-Teilnehmer. Foto: Foto: BVZ/Kaiser

Dann überquerten die Gruppe diese beim Kreisverkehr um den Parkplatz des ehemaligen KIKA zu erkunden. Die dortigen Plantanen seien sehr gut zur Beschattung der Parkplätze sowie der Abkühlung des Mikroklimas geeignet, erklärte Puschenreiter. Dass die Parkplätze nicht asphaltiert, sondern mit Rasengitter ausgelegt worden sind, habe das Wachstum und die Gesundheit der Bäume gefördert. Haider-Wallner betonte: Obwohl das einer der älteren Parkplätzen ist, angelegt lange vor der Versiegelungs-Diskussion, habe man damals bereits auf die Begrünung geachtet. Es sei traurig, dass man das Jahre später wieder vergessen habe und nur ans Auto und nicht den Menschen oder die Natur denke.

Das konnte man auch gleich am Nachbar-Parkplatz von Billa Plus sehen: Die Begrünung seien nur Zierpflanzen, die eine kurze Lebensdauer und keine Chance auf einen Kühlungseffekt hätten.

Der Kika-Parkplatz links ist für Bodenschutz-Experte Markus Puschenreiter ein gelungenes Beispiel für Parkraum-Begrünung. Die Begrünung auf der rechten Seite vor dem Billa Plus sei das genaue Gegenteil. Foto: Foto: BVZ/Kaiser

Abschließend ging es entlang des Eisbachs zur Rusterstraße, wo ebenfalls alte Platanen für Kühle sorgten.

Stadt-Wege sollen besser begehbar werden

Die Stadt-Wanderung unterscheidet sich doch sehr von den bekannten wie beliebten Wanderwegen in die Weingärten, den Wald oder die historische Altstadt. Das wurde auch abgefragt, wie das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren auch mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl Spaß machem könnte? Jugendgemeinderätin Samara Sanchez Pöll fasst die Vorschläge zusammen: "Bäume, Bankerln, Beschilderung, durchgängig sichere und barrierefreie Wege und Übergänge. Das sollte doch leicht gelöst werden können, oder?"

Erster Radfahr-Gipfel

Und das vielleicht schon bald: Am gestrigen Dienstag fand auf Initiative der Grünen auch der erste Eisenstädter-Rad-Gipfel statt, bei dem Vertreter von Stadt, Exekutive, Radlobby und Mobiliätszentrale erstmals an einem Tisch sitzen. Haider-Wallner: "Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte auf den Weg bringen, um Radfahren in Eisenstadt gemeinsam sicherer und alltagstauglicher zu machen!" Die BVZ wird berichten.