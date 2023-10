AK-Präsident besuchte Entsorger Brantner in Wulkaprodersdorf

Ziel der regelmäßig stattfindenden Betriebsbesuche des Präsidenten: sich vor Ort ein Bild zu machen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Auf diese Weise könne er „mehr über ihre Anliegen“ erfahren, so Michalitsch. Bei seinem Besuch beim Unternehmen Brantner wurde er von Vertretern des ÖGB Burgenland und der Gewerkschaft vida begleitet.

Brantner hat mit Jahresbeginn das Unternehmen Hackl Container Abfallbehandlungs GmbH in Wulkaprodersdorf übernommen - 35 Personen sind hier beschäftigt, darunter ein Lehrling. Nach der Übernahme hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Verträge beim neuen Arbeitgeber zu verlängern.



Das Unternehmen Brantner ist in die zwei Sparten Entsorgung und Logistik aufgeteilt. Die Gruppe wurde 1936 gegründet, gilt als Familienunternehmen und zählt rund 2.700 Beschäftigte in Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Serbien und der Türkei.