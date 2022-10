Bezirk Eisenstadt: Bauprofi kassierte und klagte dann trotzdem

Werbung

Als „richtig dreist“ bezeichnete Richterin Doris Halper-Praunias nach Abschluss eines bemerkenswerten Betrugsprozesses die Vorgangsweise des Angeklagten.

Der Immobilien-Unternehmer hatte im Bezirk Eisenstadt ein Haus saniert und dafür nach Auskunft der Auftraggeber wie vereinbart 140.000 Euro bekommen, allerdings den Großteil bar auf die Hand und ohne Bestätigung, weil man dem Bauprofi zu diesem Zeitpunkt vertraut habe, so der Hausbesitzer. Nach Abschluss der Arbeiten kam das dicke Ende: Der Bauunternehmer verschwieg die bereits geleisteten Zahlungen und klagte das Hausbesitzer-Paar zivilrechtlich auf 250.000 Euro!

Daraufhin brachte die Staatsanwaltschaft Betrugsanklage gegen den mehrfach vorbestraften Immobilien-Unternehmer ein: Der Mann habe den Hausbesitzern Bargeld herausgelockt. Der Angeklagte hatte sich am ersten Verhandlungstag im September nicht schuldig bekannt. Am zweiten Verhandlungstag am Dienstag dieser Woche sagten einige Zeugen aus, zum Beispiel jener 68-jährige Bauingenieur, der den Hausbesitzern den Immobilien-Unternehmer vermittelt hatte.

Bei früheren Projekten, die er mit dem Angeklagten abgewickelt hatte, habe es keine Schwierigkeiten gegeben, so der Bauingenieur. Er habe ein- bis zweimal pro Woche auf der Baustelle im Bezirk Eisenstadt vorbeigeschaut, der Angeklagte habe stets bestätigt, dass alles in Ordnung und der Hausbesitzer „ein Ehrenmann“ sei.

Der Angeklagte hatte vor Gericht mit einer dubiosen Geschichte für Staunen gesorgt. Er behauptete, dass der Hausbesitzer ihm 70.000 Euro gegeben habe, aber nicht für das eigene Bauprojekt, sondern als Investition in einen Dachboden, der im Besitz der Firma des Angeklagten stand und den er zu einer Wohnung umbauen wollte.

Dem widersprach der Hausbesitzer: Von dieser Investition höre er zum ersten Mal.

Ex-Mitarbeiter : „Wurde vom Angeklagten geschlagen“

Befragt wurde auch ein ehemaliger Mitarbeiter des Angeklagten. In gebrochenem Deutsch erzählte dieser, dass sein Chef ihm „nichts bezahlt“ habe. „Er kam mit seinem Schwager zu mir in die Wohnung und schlug mich“, berichtete der Zeuge. „Ich habe Angst vor ihm.“

Als „völlig branchenunüblich“ bezeichnete es abschließend die Staatsanwältin, dass eine Baustelle betrieben worden sein soll, ohne dass Geld floss, wie es der Angeklagte behauptet hatte. „Fakt ist, der Angeklagte bekam das ganze Geld, behielt es für sich und rechnete es nicht auf den Werklohn der Baustellen an“, fasste die Staatsanwältin zusammen.

„Er dachte, das ist alles Schwarzgeld, das kann man nicht nachweisen. Diese Chuzpe muss man erst einmal haben!“

Anwalt der Hausbesitzer

„Ich kann mir schon vorstellen, was er dachte“, meinte der Anwalt der Hausbesitzer über den Angeklagten. „Er dachte, das ist alles Schwarzgeld, das kann man nicht nachweisen. Diese Chuzpe muss man erst einmal haben!“ Hingegen bezeichnete es der Verteidiger als „blauäugig“ und „unwahrscheinlich“, dass die Auftraggeber 130.000 Euro ohne Beleg übergaben. Er ersuchte um einen Freispruch.

Der Schöffensenat war anderer Meinung. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen und zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, davon zwölf Monate bedingt, verurteilt. „Die Verantwortung des Angeklagten stellte sich als völlig unglaubwürdig heraus“, sagte die Richterin.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

