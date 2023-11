Fragebogen-Aktion: Welches Tempolimit in Loretto?

Eine mögliche Reduktion der Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet mit Ausnahme der Landesstraßen war bereits im Mai diesen Jahres im Gemeinderat zum Thema geworden. SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Schütz hatte für mehr Verkehrssicherheit konkret eine 30 km/h-Beschränkung ins Spiel gebracht. Für eine Beurteilung brauche es ein umfangreiches Verkehrskonzept, in welchem eine solche Beschränkung geprüft und begründet werde, gab Bürgermeister Markus Nitzky (ÖVP) zu bedenken. Mit der Durchführung dieses Mobilitätskonzepts wurde letztendlich im September die Firma PanMobile betraut.

Nun ist die Bevölkerung am Wort: Wird eine Senkung auf 30 km/h oder 40 km/h oder vielleicht gar keine Reduktion der Höchstgeschwindigkeit favorisiert? Bei Tempo 30 würde die Ausweisung an den Ortstafeln zusammen mit der Zusatztafel „ausgenommen L 213 und Waldstraße im Bereich zwischen Tennisclub und Waldrandsiedlung“ erfolgen. Zusätzlich könnten je zwei Verkehrszeichen „Geschwindigkeitsbeschränkung 50 km/h“ und „Ende der Geschwindigkeits-beschränkung 50 km/h“ in der Waldstraße aufgestellt werden, um die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für ortsunkundige Personen zu erleichtern, wie es heißt.

Die Variante Tempo 40 sieht ebenfalls eine Ausweisung der zulässigen Geschwindigkeit an den Ortstafeln mit der Zusatztafel „ausgenommen Landesstraße L 213“ vor. Im Unterschied zur Variante Tempo 30 würde die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Waldstraße aber ebenfalls reduziert werden.

Der für die Befragung relevante Abschnitt kann bis 1. Dezember beim Gemeindeamt abgegeben oder in dessen Briefkasten eingeworfen werden. Abstimmen können alle wahlberechtigten Gemeindemitglieder ab 16 Jahren. Das Ergebnis werde „bindend sein und dann so im Gemeinderat beschlossen werden“, kündigte Nitzky im BVZ-Gespräch an: „Die Entscheidung darüber sollte jeder in Loretto mittragen.“