Bewegungsspaß Spiel, Sport & Spaß für 600 Kids in Donnerskirchen

Lesezeit: 3 Min RB Redaktion BVZ.at

M it dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ fand im Mai 2001 das erste Spiel- und Sportfest der Sportunion in Donnerskirchen statt. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause war es am Dienstag, 10. Mai 2022, wieder soweit!