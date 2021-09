Versuche der Polizei, den Lenker in Wulkaprodersdorf anzuhalten, waren vergeblich. Der Mann fuhr nach Siegendorf, wo er zu Fuß in ein Maisfeld lief. Der 27-jährige moldauische Staatsbürger wurde gefasst. Sechs Kfz-Insassen flohen, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, war erfolglos.