Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen: Hier wird’s spannend

Der Spruch, „jede Stimme zählt“, trifft nirgendwo so treffend zu, wie im kleinen Burgenland. Nur zwölf Stimmen Vorsprung machten Ernst Edelmann (SPÖ) 2017 zum Wimpassinger Bürgermeister. Heuer will das der unabhängige und von der ÖVP unterstützte Johann Kauper umdrehen. Die Wahl ist auch deswegen spannend, weil schon beim „Nein“ der Volksabstimmung über eine PV-Anlage alle Landes-Augen auf Wimpassing gerichtet waren. Die hier traditionell starke FPÖ hat aber ein Wörtchen mitzureden, große Unbekannte ist die MFG.

In Großhöflein hat Heinz Heidenreich (SPÖ) die Bürgermeisterwahl souveräner gewonnen, hofft aber auch darauf, dass die Gemeinderatswahl eine klarere Mehrheit für die SPÖ bringt. Bisher musste sie mit der ÖVP und der aus der „Liste Burgenland“ hervorgegangenen Bürgerliste FLG um Mehrheiten ringen. Nun könnten auch die Grünen dazukommen.

In Mörbisch war es 2017 ebenfalls knapp, 41 Stimmen Vorsprung sicherten Markus Binder (ÖVP) das Bürgermeisteramt. Im Gemeinderat hat aber die SPÖ ein Mandat mehr, Bettina Zentgraf warf Binder im Wahlkampf einige Male den Fehdehandschuh hin, wie zuletzt bei ihrem „Nein“ zu den Holzhütten auf der beliebten Badeinsel. „Königsmacher“ war hier bisher die FPÖ, nun mischen auch die Grünen mit.

Wer ist am besten?

Friedrich Zarits (ÖVP) holte 2017 in Wulkaprodersdorf die Mandatsmehrheit im Gemeinderat. Diese sowie den Bürgermeistersessel will sich René Pint (SPÖ) zurückholen. Die Bürgerliste UDW tritt nicht mehr an, Stimmen wären also „frei“ – auch für die neue Bürgerliste von Sascha Lang.

Die Wahl in Steinbrunn wird doppelt spannend: Bürgermeister Thomas Kittelmann (ÖVP), der 2017 die Gemeinde mit 88 Stimmen Vorsprung gedreht hatte, tritt nicht mehr an. Sein Nachfolger Franz Niklesz hofft nun auf die Mehrheit im Gemeinderat. Isabella Radatz-Grauszer (SPÖ) wird es ihm nicht leicht machen, sie hat landespolitischen Rückenwind im Heimatort von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.

54.178 Wahlberechtigte 2022 bedeutet auch, dass 4.461 „neue“ und schwerer abschätzbare Stimmen zu holen sind. Dazu kommen die vielen und je nach Ort unterschiedlichen Zweitwohnsitz-Stimmen. In Zagersdorf gibt es eine besondere Situation. Bürgermeister Ivan Grujic erklärt: „Es ist bei uns schon fast traditionell, dass es mehr Wahlberechtigte als Einwohner gibt. Wir haben 198 Zweitwohnsitzer, die in Zagersdorf ihren Mittelpunkt haben, aber woanders wohnen. Geografisch am weitesten weg ist eine Wahlkartenwählerin aus Kasachstan, die eben auch ihren Zweitwohnsitz in Zagersdorf hat, gefolgt vom Botschaftssekretär in London, Mario Gavenda.“

