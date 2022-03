Großer Erfolg für Sammelaktion der Feuerwehren

Vollbild

FB

Fleißige Spender in Trausdorf. Stefanie Rotpuller mit Sohn Raphael, Thomas Müller und Robert Hergovich. Spendenentgegennahme in Trausdorf. Stephanie Ivanschitz, Rene Hergovich, Claudia Hergovich und Kathrin Stalanich. Foto: Denise Jandl Tatkräftige Unterstützung. Auch Leithaprodersdorfs Feuerwehrmänner waren höchst engagiert im Einsatz. Volle Wägen. Von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt verpackte Schachteln „landen“ in Wulkaprodersdorf.

1 /4