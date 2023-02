Bezirk Eisenstadt Kind sexuell belästigt - Polizei ermittelt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: shutterstock/Ngukiaw

I n einer Stadt im Bezirk Eisenstadt Umgebung ist am Montag ein Kind auf der Straße sexuell belästigt worden. Ein Mann soll es vom Auto aus angesprochen und dabei seine Hose offen gehabt haben, berichtete die "Kronen Zeitung" am Dienstag. Laut dem Zeitungsbericht dürfte der rothaarige Mann in einem weißen VW Caddy unterwegs gewesen sein. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der APA eine entsprechende Anzeige und Ermittlungen.