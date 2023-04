Mann schlug Freundin und attackierte Polizist

Werbung

Wochenlang habe ihr Freund keinen Alkohol getrunken gehabt, berichtete die 42-jährige Ex-Freundin jenes 36-jährigen Angeklagten, der sich am 12. April vor Richterin Karin Lückl verantworten musste.

Sie sei sehr enttäuscht gewesen, habe die Wodkaflasche genommen und ins Waschbecken geleert.

Das muss den Angeklagten so wütend gemacht haben, dass er seine Freundin schlug und ihr Prellungen am Kopf und an der Schulter zufügte.

Vor Gericht konnten der Angeklagte und das Opfer keine genauen Angaben über den Tathergang machen.

„An eine Schubserei kann ich mich erinnern“, sagte der Angeklagte.

„Zwischen einer Schubserei und einem Faustschlag ist ein Unterschied!“, ermahnte ihn die Anwältin seiner Ex-Freundin.

Freundin mit dem Umbringen bedroht

Der Angeklagte soll die Frau auch bedroht haben: Er werde sie umbringen, wenn sie wieder alleine sei.

Auch daran konnte er sich nicht erinnern, „vor lauter Schock, Stress und Alkohol“.

Die Frau rief am 22. Februar die Polizei, der 36-Jährige wartete vor dem Haus auf die Beamten.

Weil der Beschuldigte seinen Personalausweis aus der Wohnung holen sollte, begleiteten ihn zwei Beamte hinauf.

Polizisten am Arm gepackt und in Richtung Türe gedrängt

Beim Betreten der Wohnung eskalierte die Situation. Der Angeklagte packte einen Beamten am Oberarm, drückte ihn in Richtung Türe und erhob die Fäuste.

„Er wollte, dass ich zuerst hineingehe“, berichtete der Polizeibeamte.

„War das Ballen der Fäuste bedrohlich?“, fragte die Richterin.

„Ein Freundschaftszeichen ist es nicht, man weiß nicht, was als nächstes passiert“, antwortete der Polizist.

Der 36-Jährige wurde wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt.

Freundin in den Bauch getreten

Vorgeworfen wurde ihm auch ein Vorfall aus dem Jahr 2020. Damals verletzte er im Zuge eines Streits seine Freundin durch Tritte in den Bauch.

Die 42-Jährige suchte die Schuld bei sich selbst: „Ich habe ihn sehr viel provoziert. Anstatt ihn in Ruhe zu lassen, habe ich weiter provoziert.“

„Auch wenn Sie provozieren, müssen Sie es nicht hinnehmen, dass Sie geschlagen werden“, bestärkte sie die Richterin.

Eine Woche lang habe sie wegen der Schläge Schmerzen gehabt, sagte die Frau. Sie lebe jetzt von dem Mann getrennt und fühle sich „den Umständen entsprechend“.

Umarmung unter Tränen

Unter Tränen gab der Angeklagte seiner Ex-Freundin vor dem Richtertisch die Hand, dann umarmten sich beide innig.

Die Richterin sprach aufgrund der Verantwortungsübernahme durch den Angeklagten für seine Taten eine milde Form der Diversion aus: Der 36-Jährige muss ein Anti-Aggressionstraining absolvieren und 180 Euro Gerichtskosten bezahlen. Der Prozess wurde auf eine Probezeit von zwei Jahren vorläufig eingestellt.

„Wenn Sie den Kurs nicht besuchen, wird das Strafverfahren fortgesetzt!“, warnte die Richterin den Angeklagten abschließend.

